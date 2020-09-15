Якимось дивом організатори ретрофестивалю OldCarLand встигли "втиснутися" між п'ятим етапом ослаблення і помаранчевої зоною карантину - та провели довгоочікувану зустріч шанувальників старої техніки і вітчизняної історії в цілому. Цьогорічний захід де в чому виявився несподіваним.

По-перше, кількість автомобілів здивувала навіть самих організаторів – тільки на пробіг Києвом, що передував експозиції у Музеї авіації, зібралося більше 100 одиниць техніки.

Концепція фестивалів техніки у Музеї авіації така, що на них завжди цікаво не тільки технарям, а й членам їхній сімей

По-друге, серед них виявилося чимало вражаючих новинок – тобто попри епідемію і карантин, вітчизняний ретрорух, майстерні і пошуківці запчастин не впадали у сплячку.

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На просторах Державного Музею авіації зібралися зі своїми дітищами не тільки кияни, але й представники з регіонів. І навіть іноземці прорвалися – брати-білоруси, попри віруси і внутрішні політичні негаразди, приїхали цілою командою у складі 4 машин.

Пробіг ретроавтомобілів вулицями столиці вийшов несподівано масштабним: за місяці епідемії фанати техніки скучили за подіями

Новинки від українських реставраторів і колекціонерів

Всіх вразила “полуторка” ГАЗ-АА з Івано-Франківська. Машина відновлена бездоганно, Михайло Тимків працював над нею протягом семи років. Даний екземпляр не має жодної новоробної деталі (звісно, крім дерев’яних) – всі вони виготовлені у буремні 1940-і. Причому в основному деталі здобуті буквально з під землі – відкопані силами пошуківців на місцях боїв періоду 1941 – 1945-го.

Одна з новинок ретросезону-2020 – “полуторка” ГАЗ-АА з Івано-Франківська – складена реставраторами цілком із оригінальних вузлів та деталей періоду війни

Наприклад, передній міст, використаний реставраторами, було відкопано на Смоленщині, а задній дістався українським реставраторам з новенької машини, розірваної вибухом 78 років тому під Сталінградом…

ГАЗ-М20 “Победа” дуже непросто і дуже дорого реставрувати навіть у масовому кузові фастбек. А малотиражний кабріолет – й поготів

Цього року з’явилася в Україні ще одна раритетна машина – “Победа” М20 у кузові кабріолет, що випускалася обмеженою серією 1949 – 1953 рр. Даний екземпляр з колекції київського збирача раритетів протягом кількох років відновлювали у майстерні “Автореанімація” м. Дніпро.

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Серед машин, які уперше з’явилися у Києві, можна назвати BMW E21, що виставлялася під прапорами “Ретроклубу “Олександрія”. Ретельно відреставрована місцевим прихильником баварської марки Романом Жосаном, перша “трійка” не має жодної “чужої” деталі аж до останньої гайки.

Ще одне надбання українських реставраторів – бездогано відновлена BMW E21, що приїхала на фестиваль OldCar з Олександрії

Щирі знавці автоісторії високо оцінили дуже ретельно відновлену ВАЗ-2108. При тому, що зустріти “вісімку” на вулиці і сьогодні не важко, машин із таким ступенем достеменності годі й шукати. Приклад доволі неочікуваний, адже у нас звикли реставрувати перш за все ексклюзивні, малотиражні моделі і аж ніяк не масові. Певно, тому машину і відзначили нагородою організаторів фестивалю.

Тольятинська ”вісімка” ще не часто удостоюється честі бути відреставрованою. Цього року на OldCar представили гідний екземпляр

Захоплюючою подією цього року стали змагання зі слалому на ретроавтомобілях. Змагаючись, екіпажі мали у кількох заїздах на час подолати цілу низку перешкод, а найбільше майстерності вимагала вправа на точність – спираючись на підказки штурмана, водій повинен був розчавити кілька хаотично розставлених стаканчиків із лимонадом. Переможцем став екіпаж Сергія Панченка на Rover SD1 V8 Vanden Plas з Кіровоградської області.

Видовищний слалом на ретроавтомобілях можуть організувати далеко не на кожному форумі старої техніки. Перше фото – переможці на Rover SD1 Vanden Plas з двигуном V8.

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