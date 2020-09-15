Каким-то чудом организаторы ретрофестиваля OldCarLand успели "втиснуться" между пятым этапом ослабления и оранжевой зоной карантина – и провели долгожданную встречу поклонников старой техники и отечественной истории в целом. Нынешнее мероприятие кое в чем оказалось неожиданным.

Во-первых, количество автомобилей удивило даже самих организаторов – только на пробег по Киеву, предшествовавший экспозиции в Музее авиации, собралось более 100 единиц техники. И это при том, что со стороны организаторов не было активной рекламы.

Концепция фестивалей техники в Музее авиации такова, что на них всегда интересно не только суровым технарям, но и членам их семей

Во-вторых, среди них оказалось немало впечатляющих новинок – то есть несмотря на эпидемию и карантин, отечественное ретродвижение, мастерские и поисковики запчастей не впадали в спячку.

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На просторах Государственного Музея авиации собрались со своими детищами не только киевляне, но и представители из регионов. И даже иностранцы прорвались – братья-белорусы, несмотря на вирусы и внутренние политические неурядицы, приехали целой командой в составе 4 машин.

Пробег ретроавтомобилей по улицам столицы вышел неожиданно масштабным: за месяцы эпидемии фанаты техники соскучились за событиями

Новинки от украинских реставраторов и коллекционеров

Всех поразила "полуторка" ГАЗ-АА из Ивано-Франковска. Машина восстановлена безупречно, Михаил Тымкив работал над ней в течение семи лет. Данный экземпляр не имеет ни одной новодельной детали (конечно, кроме деревянных) – все они изготовлены в бурные 1940-е. Причем в основном детали добыты буквально из под земли – откопаны силами поисковиков на местах боев периода 1941 – 1945-го.

Одна из новинок ретросезона-2020 "полуторка" ГАЗ-АА из Ивано-Франковска собрана реставраторами целиком из оригинальных узлов и деталей периода войны

Например, передний мост, использованный реставраторами, был откопан на Смоленщине, а задний достался украинским реставраторам от новенькой машины, разорванной взрывом 78 лет назад под Сталинградом…

ГАЗ-М20 “Победа” очень непросто и очень дорого реставрировать даже в массовом кузове фастбэк. А уж малотиражный кабриолет и подавно

В этом году появилась в Украине еще одна раритетная машина – “Победа” М20 в кузове кабриолет, выпускавшаяся ограниченной серией 1949 – 1953 гг. Данный экземпляр из коллекции киевского собирателя раритетов в течение нескольких лет восстанавливали в мастерской “Автореанимация” г. Днепр.

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Среди машин, которые впервые появились в Киеве, можно назвать BMW E21, выставлявшуюся под флагами “Ретроклуба “Александрия”. Тщательно отреставрирована местным поклонником баварской марки Романом Жосаном, первая тройка не имеет ни одной “чужой” детали вплоть до последней гайки.

Еще одно достояние украинских реставраторов – безупречно восстановленная BMW E21, приехавшая на фестиваль OldCar из Александрии

Истинные знатоки автоистории высоко оценили очень тщательно восстановленную ВАЗ-2108. При том, что встретить “восьмерку” на улице и сегодня не трудно, машин с такой степенью достоверности нечего и искать. Пример довольно неожиданный, ведь у нас привыкли реставрировать прежде всего эксклюзивные, малотиражные модели и отнюдь не массовые. Вероятно, поэтому машину и отметили наградой организаторов фестиваля.

Тольятинская "восьмерка" еще не часто удостаивается чести быть отреставрированной. В этом году на OldCar представили достойный экземпляр

Захватывающим событием на “Олдкарленде” в этом году стали соревнования по слалому на ретроавтомобилях. Соревнуясь, экипажи должны были в нескольких заездах на время преодолеть целый ряд препятствий, а больше всего мастерства требовало упражнение на точность – опираясь на подсказки штурмана, водитель должен был раздавить несколько хаотично расставленных стаканчиков с лимонадом. Победителем стал экипаж Сергея Панченко на Rover SD1 V8 Vanden Plas из Кировоградской области.

Зрелищный слалом на ретроавтомобилях могут организовать далеко не на каждом форуме старой техники. Первое фото – победители на Rover SD1 Vanden Plas с двигателем V8.

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