Така машина обіцяна бразильцям вже у 2020-му.

Концепт під назвою Fiat Fastback, створений бразильським підрозділом італійської марки, був представлений на автосалоні у Сан-Паулу.

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Базою для серійної версії такого кросовера стане пікап Fiat Toro, котрий у свою чергу, отримав шасі від Fiat 500Х. Fiat не розкриває подробиць щодо технічних характеристик моделі. Однак володіючи інформацією про платформу моделі, можна припустити, що “Фестбек” може бути двійником Jeep Renegade або Jeep Compass.

Фото: концепт Fiat Fastback / Motor1

Концепт має відеокамери замість дзеркал заднього виду, у нього немає дверних ручок, а салон рясніє тачскрінами та проекційними екранами.

Латиноамериканський підрозділ Fiat планує інвестувати у власний розвиток більше 2 млрд доларів, котрі будуть витрачені на створення нових моделей, розробку і виробництво двигунів, а також запуск нових мультимедійних систем. За інформацією видання Motor1, в Бразилії Fiat планує вивести на ринок до 15 нових моделей, серед яких буде і крос-купе за мотивами концепту Fastback.

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