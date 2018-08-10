Хетчбек вирішили зняти з виробництва.

Компактний італійський хетчбек Fiat Punto протримався на конвеєрі без оновлення шість років. І плановий фейсліфтинг чи зміна поколінь йому не загрожує – автовиробник вирішив припинити випуск цієї моделі.

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Цікаво, що на конвеєрі хетчбек Fiat Punto замінить… компактний кросовер Maserati. Наразі група FCA проводить переобладнання заводської лінії. А про наступника Punto компанія нічого не повідомила, що досить дивно, адже зазвичай виробники анонсують появу нової моделі напередодні оголошення про припинення випуску старої.

Нагадаємо, Fiat Punto випускається з 1993 року. У 1995-му хетчбек отримав звання “Автомобіль року у Європі”. У 1999 році модель змінила покоління, а у 2005-му розпочалось виробництво хетчбека третьої генерації. Вона й стане для Punto останньою.

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