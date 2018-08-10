Популярний чеський компакт, здається, ще ніколи не виглядав настільки "апетитно".

Skoda обіцяла зробити нову Fabia гарною і таки зробила це. Та новинка тішить не лише дизайном.

18-дюймові легкосплавні диски на Fabia? Колись таке можна було побачити хіба що на виставках тюнінгу. А тепер таку машину можна буде купити у офіційного дилера! Причому як у кузові хетчбек, так і універсал. Звичайно, коштуватиме вона дорожче за базову модель.

У країнах Європейського Союзу Skoda буде продавати Fabia 2018 з світлодіодним денним світлом у якості стандартного обладнання. Чи буде це актально для нашого ринку – дізнаємось на початку осені, коли український імпортер обіцяє розпочати поставки нової моедлі.

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В цілому дизайн оновленої моделі змінився у ледь помітних деталях, але саме вони надали автомобілю такого вигляду, який йому дуже пасує. Усередині змін ще менше, вони сконцентровані довкола панелі приладів, хоча чеська марка поліпшила якість оздоблювальних матеріалів та додала нові елементи декору. А ще пару USB-портів, яких сьогоднішньому користувачу постійно не вистачає. Інформацію та розваги у машині забезпечує мультимедійний центр з 6,5-дюймовим екраном, що підтримує систему навігації Amundsen, сервіси Android Auto, Apple CarPlay та MirrorLink.

Fabia 2018 отримала більше технологій безпеки, включаючи систему моніторингу сліпих зон, асистент руху заднім ходом Rear Traffic Alert, що попереджає про перешкоди на шляху і може застосувати екстренне гальмавання у разі необхідності, а також Light Assist (прес-реліз не пояснює, як працює ця система).

Фото: Skoda Fabia 2018 моедльного року / Skoda

Оновленій Skoda Fabia залишили виключно бензинові двигуни, видаливши з гами дизельний 1.4. При чому усі бензинові мотори – трициліндрові. Базовим для моделі є 1.0 MPI (60 к.с.), поєднаний з 5-ступінчатою механікою. Трохи більше можна отримати від турбомотора 1.0 TSI, що пропонується у трьох виконаннях, потужністю від 74 до 108 к.с. Саме ці двигуни будуть пропонуватись від початку продажів, а 60-сильний MPI Skoda обіцяє вивести трохи пізніше цього року. Пару TSI-агрегатам можуть складати 6-ступінчата механіка або DSG на 7 швидкостей.

Спеціальна версія Skoda Fabia Monte Carlo пропонує пакет стайлінгу, гідний і версії RS – спортивні крісла, гарні великі диски… от тільки потужність буде цілком “цивільною” – ті ж 108 к.с.

Skoda вже продає оновлену Fabia у багатьох європейських країнах, а до нас новинка прибуде у вересні-жовтні цього року.

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