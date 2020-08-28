Хоча самі тюнери називають його шутінг брейк. Silver Spectre Shooting Brake.

Кілька днів тому Мережу облетіло кілька зображень шутінг брейка на основі Wraith з ДНК кросовера Cullinan, та вони були лиш майстерними компіляціями, рендерами, а нещодавно на АЗС був помічений справжній Wraith з таким кузовом.

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Фото: рендери Wraith-Cullinan Shooting Brake / Motor1

Після невеличкого розслідування, порталу Motor1 вдалось з’ясувати, звідки він узявся. Виявилось, що це одиничний екземпляр, але не останній.

Цей Wraith – творіння студії Niels van Roij Design та бельгійських кузовних майстрів з Carat Duchatelet, що мають 50-річний досвід у цій справі. Автомобіль отримав назву Carat Duchatelet Silver Spectre Shooting Brake.

Фото: Carat Duchatelet Silver Spectre Shooting Brake на базі Rolls-Royce Wraith / Motor1

Видовжений дах для цього Rolls-Royce Wraith був виготовлений вручну фірмою Carat Duchatelet і спроектований так, щоб гармонічно поєднуватись з оригінальними формами Wraith. Додаткові елементи, такі як хромований молдинг віконної лінії, були створені, щоб надати автомобілю ще більш унікального вигляду.

Деталі інтер’єру цього автомобіля не розкриваються, однак на світлинах можна помітити вражаючий малюнок оббивки та об’ємний багажник з рейками на підлозі. Ательє Carat Duchatelet запевняє, що готове виконати будь-яку забаганку замовника в оздобленні інтер’єру.

Робота над Silver Spectre була завершена лише минулого тижня і фірма планує створити ще шість таких авто. На будівництво кожного примірника потрібно кілька місяців. Вартість дводверного універсала не називається.

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