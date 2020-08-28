Віртуального. Цей концепт створений для комп'ютерних ігор, за участі заводської команди з кіберспорту Team Fordzilla.

Дизайн автомобіля був обраний голосуванням у соцмережах Ford, за Р1 проголосувало більш, як чверть мільйона шанувальників марки. Фордівці пообіцяли збудувати повнорозмірний макет гіперкара для публічної презентації.

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Відповідальна за віртуальний гіперкар студія Ford Old Continent, проводила голосування серед геймерів і концепт P1 набрав 83,8 відсотка голосів. Його дизайн створив один із художників Ford – Артуро Аріна. Крім нього, над проектом працювали капітани п'яти киберспортівних команд з Франції, Німеччини, Італії, Іспанії та Великобританії, які виступають під брендом Fordzilla.

Віртуальний P1 виглядає футуристично, за рахунок низької лінії повністю заскленого даху, масивних колісних арок (причому задні колеса наполовину приховані) і незвичайної конструкції корми. Про характеристики гіперкара Ford поки нічого не повідомляє, однак відсутність патрубків випускної системи наводить на думку про те, що силова установка у нього електрична.

Фото: віртуальний концепт Ford Fordzilla P1 / Ford

У компанії запевнили, що P1 обов'язково з'явиться в гоночному симуляторі, який вийде в продаж у першій половині 2021 року, однак не уточнювали, в якій саме грі можна буде його випробувати. Натомість фордівці повідомили, що кіберспорт стане частиною стратегії Ford на найближчі роки.

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