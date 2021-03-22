В США виставили на продаж Ford Mustang в дуже гарному як для своїх років стані. Це справжня знахідка для колекціонерів, та, на жаль, такий автомобіль не можна офіційно зареєструвати в Україні, оскільки він не відповідає нормам "Євро2".

На онлайн-аукціоні eBay з'явилося оголошення про продаж Ford Mustang Mach 1, випущеного в 1969 році. Особливість примірника в тому, що він був без руху впродовж чотирьох десятиліть, зберігши безліч заводських деталей, працюючий двигун і оригінальний шкіряний салон.

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За словами нинішнього власника, він придбав Mustang Mach 1 в 1995 році, і на той момент маслкар вже простояв в гаражі 14 років. Новий господар також вирішив не виїжджати на ньому на дороги: раритетний автомобіль провів без руху ще 26 років, після чого пережив першу в житті заміну ряду деталей, включаючи паливний бак, насос і фільтр.

У старому баку Mustang залишився бензин 40-річної давності, який також непогано зберігся, зазначає продавець. На його подив, коли він підніс до палива запальничку, воно загорілося і не видавало жодних підозрілих запахів.

Крім цього, автомобіль отримав новий акумулятор, гальмівний циліндр і шланги, а також нові покришки замість старих і потрісканих. Власник зберіг майже всі деталі, які довелося замінити, і віддасть їх за бажанням покупця разом з автомобілем.

За запевненням продавця, 52-річний Mustang знаходиться в повністю робочому стані, включаючи підсилювач керма і заводську радіолу, яка все ще функціонує, незважаючи на обламати антену. На кузові видно вм'ятини, але майже немає іржі. В хорошому стані опинився і салон, якщо не брати до уваги кілька потертостей на дверних картах і оббивці сидінь.

У рух маслкар призводить оригінальний 5,8-літровий двигун V8 Windsor потужністю 253 кінські сили, який до цих пір без проблем заводиться. Пару йому складає автоматична коробка передач.

На даний момент оголошення отримало вже 40 ставок. Максимальна становить 16 800 доларів, однак ціна ще може вирости - до кінця торгів залишилося два дні.

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