В США выставили на продажу Ford Mustang в очень хорошем как для своих лет состоянии. Это настоящая находка для коллекционеров, но, к сожалению, такой автомобиль нельзя официально зарегистрировать в Украине, поскольку он не соответствует нормам "Евро2".

На онлайн-аукционе eBay появилось объявление о продаже Ford Mustang Mach 1, выпущенного в 1969 году. Особенность экземпляра в том, что он был без движения на протяжении четырех десятилетий, сохранив множество заводских деталей, работающий двигатель и оригинальный кожаный салон.

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По словам нынешнего владельца, он приобрел Mustang Mach 1 в 1995 году, и на тот момент маслкар уже простоял в гараже 14 лет. Новый хозяин также решил не выезжать на нем на дороги: раритетный автомобиль провел без движения еще 26 лет, после чего пережил первую в жизни замену ряда деталей, включая топливный бак, насос и фильтр.

В старом баке Mustang остался бензин 40-летней давности, который также неплохо сохранился, отмечает продавец. К его удивлению, когда он поднес к топливу зажигалку, оно загорелось и не издавало никаких подозрительных запахов.

Кроме этого, автомобиль получил новый аккумулятор, тормозной цилиндр и шланги, а также новые покрышки вместо старых и обветренных. Владелец сохранил почти все детали, которые пришлось заменить, и отдаст их по желанию покупателя вместе с автомобилем.

По заверениям продавца, 52-летний Mustang находится в полностью рабочем состоянии, включая усилитель руля и заводскую радиолу, которая все еще функционирует, несмотря на обломанную антенну. На кузове видны вмятины, но почти нет ржавчины. В хорошем состоянии оказался и салон, если не считать несколько потертостей на дверных картах и обивке сидений.

В движение маслкар приводит оригинальный 5,8-литровый двигатель V8 Windsor мощностью 253 лошадиные силы, который до сих пор без проблем заводится. Пару ему составляет автоматическая коробка передач.

На данный момент объявление получило уже 40 ставок. Максимальная составляет 16 800 долларов, однако цена еще может вырасти – до конца торгов осталось два дня.

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