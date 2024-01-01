Ford Mustang GTD матиме вікно для спостереження за підвіскою

Цього року Ford дасть можливість замовити Mustang GTD мешканцям Європи та покаже машину на легендарних європейських трасах – у Ле-Мані, Спа, Гудвуді та Нюрбургрингу. Про це пише Аvtomir.ua

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Крім того, американська компанія розраховує, що до кінця року Ford Mustang GTD встановить новий рекорд Нюрбургрингу та проїде його легендарну «Північну петлю» менш ніж за 7 хвилин – правда, поки що незрозуміло, до якого класу віднесуть Mustang GTD в таблиці рекордів. Якщо до класу «Спортивні автомобілі», Мустангу доведеться перевершити такого суперника як Porsche 991 GT2 RS Manthey Performance Kit, час кола якого – 6 хв 43,3 с. Якщо до класу Mid-range cars, то завдання сильно спроститься: найкращий час кола зараз належить BMW M4 CSL – 7 хв 18,137 с.

Ford Mustang GTD розроблено спільно з канадською фірмою Multimatic, на заводі якої в ручному режимі збирався суперкар Ford GT останнього покоління. Версія GTD розроблена за мотивами гоночного «Мустанга» класу GT3, для неї, по суті, створено повністю нове шасі з адаптивними амортизаторами Multimatic ASV (Adaptive Spool Valve), а кузов отримав активні аеродинамічні елементи. 5,2-літровий бензиновий компресорний V8 під капотом видає понад 800 к.с., а 8-ступенева автоматична коробка передач Tremec типу DCT (з двома зчепленнями) перенесена до заднього мосту для оптимізації розподілу ваги.

Через особливості конструкції Ford Mustang GTD не має багажника та заднього сидіння. Салон спорткара досі не розсекречений, але компанія Ford дозволила подивитися на один з його ключових елементів – вікно з полікарбонату, що дозволяє спостерігати за роботою задньої підвіски.

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Mustang GTD має досить громіздку багатоважільну задню підвіску. Стійки Multimatic ASV, що перехрещуються, розташовані доволі високо – їх пульсацію під час руху і пропонується спостерігати через вікно. Кожна стійка має дві пружини, одна з пружин в режимі Track за допомогою гідравліки примусово стискається, завдяки чому підвіска стає жорсткішою, а кузов опускається приблизно на 40 мм.

Впевнені, що у Ford Mustang GTD закладено ще декілька унікальних технічних та дизайнерських особливостей, про які ми дізнаємося протягом цього року.