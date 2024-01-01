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Ford Mustang GTD будет иметь окно для наблюдения за подвеской

Топовый Ford Mustang, обозначенный буквами GTD, позволит водителю наблюдать за работой задней подвески, не выходя из автомобиля.
Ford Mustang GTD получил окно для осмотра подвески - Auto24

Ford Mustang GTD

Евгений Гудущан
logo30 мая, 12:00
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В этом году Ford даст возможность заказать Mustang GTD жителям Европы и покажет машину на легендарных европейских трассах – в Ле-Мане, Спа, Гудвуде и Нюрбургринге. Об єтом пишет Аvtomir.ua

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Кроме того, американская компания рассчитывает, что до конца года Ford Mustang GTD установит новый рекорд Нюрбургринга и проедет его легендарную "Северную петлю" менее чем за 7 минут – правда, пока непонятно, к какому классу отнесут Mustang GTD в таблице рекордов. Если к классу "Спортивные автомобили", Мустангу придется превзойти такого соперника как Porsche 991 GT2 RS Manthey Performance Kit, время круга которого – 6 мин 43,3 с. Если к классу Mid-range cars, то задача сильно упростится: лучшее время круга сейчас принадлежит BMW M4 CSL – 7 мин 18,137 с.

Ford Mustang GTD разработан совместно с канадской фирмой Multimatic, на заводе которой в ручном режиме собирался суперкар Ford GT последнего поколения. Версия GTD разработана по мотивам гоночного "Мустанга" класса GT3, для нее, по сути, создано полностью новое шасси с адаптивными амортизаторами Multimatic ASV (Adaptive Spool Valve), а кузов получил активные аэродинамические элементы. 5,2-литровый бензиновый компрессорный бензиновый V8 под капотом выдает более 800 л.с., а 8-ступенчатая автоматическая коробка передач Tremec типа DCT (с двумя сцеплениями) перенесена к заднему мосту для оптимизации распределения веса.

Из-за особенностей конструкции Ford Mustang GTD не имеет багажника и заднего сиденья. Салон спорткара до сих пор не рассекречен, но компания Ford позволила посмотреть на один из его ключевых элементов – окно из поликарбоната, позволяющее наблюдать за работой задней подвески.

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Mustang GTD имеет довольно громоздкую многорычажную заднюю подвеску. Стойки Multimatic ASV, перекрещивающиеся, расположены довольно высоко – их пульсацию во время движения и предлагается наблюдать через окно. Каждая стойка имеет две пружины, одна из пружин в режиме Track с помощью гидравлики принудительно сжимается, благодаря чему подвеска становится жестче, а кузов опускается примерно на 40 мм.

Уверены, что в Ford Mustang GTD заложено еще несколько уникальных технических и дизайнерских особенностей, о которых мы узнаем в течение этого года.

#Новости #Автотехнологии #Ford

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