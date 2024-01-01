Ford Mustang GTD будет иметь окно для наблюдения за подвеской

В этом году Ford даст возможность заказать Mustang GTD жителям Европы и покажет машину на легендарных европейских трассах – в Ле-Мане, Спа, Гудвуде и Нюрбургринге. Об єтом пишет Аvtomir.ua

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Кроме того, американская компания рассчитывает, что до конца года Ford Mustang GTD установит новый рекорд Нюрбургринга и проедет его легендарную "Северную петлю" менее чем за 7 минут – правда, пока непонятно, к какому классу отнесут Mustang GTD в таблице рекордов. Если к классу "Спортивные автомобили", Мустангу придется превзойти такого соперника как Porsche 991 GT2 RS Manthey Performance Kit, время круга которого – 6 мин 43,3 с. Если к классу Mid-range cars, то задача сильно упростится: лучшее время круга сейчас принадлежит BMW M4 CSL – 7 мин 18,137 с.

Ford Mustang GTD разработан совместно с канадской фирмой Multimatic, на заводе которой в ручном режиме собирался суперкар Ford GT последнего поколения. Версия GTD разработана по мотивам гоночного "Мустанга" класса GT3, для нее, по сути, создано полностью новое шасси с адаптивными амортизаторами Multimatic ASV (Adaptive Spool Valve), а кузов получил активные аэродинамические элементы. 5,2-литровый бензиновый компрессорный бензиновый V8 под капотом выдает более 800 л.с., а 8-ступенчатая автоматическая коробка передач Tremec типа DCT (с двумя сцеплениями) перенесена к заднему мосту для оптимизации распределения веса.

Из-за особенностей конструкции Ford Mustang GTD не имеет багажника и заднего сиденья. Салон спорткара до сих пор не рассекречен, но компания Ford позволила посмотреть на один из его ключевых элементов – окно из поликарбоната, позволяющее наблюдать за работой задней подвески.

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Mustang GTD имеет довольно громоздкую многорычажную заднюю подвеску. Стойки Multimatic ASV, перекрещивающиеся, расположены довольно высоко – их пульсацию во время движения и предлагается наблюдать через окно. Каждая стойка имеет две пружины, одна из пружин в режиме Track с помощью гидравлики принудительно сжимается, благодаря чему подвеска становится жестче, а кузов опускается примерно на 40 мм.

Уверены, что в Ford Mustang GTD заложено еще несколько уникальных технических и дизайнерских особенностей, о которых мы узнаем в течение этого года.