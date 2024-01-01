Ford Mustang Mach-E встановив світовий рекорд запасу ходу серед електромобілів

Як повідомляє Tesla Club Ukraine, посилаючись Autocar, рекорд встановили 27 липня. Команда випробувачів подолала 916,74 кілометра, що приблизно на 9 кілометрів більше за попередній рекорд, який встановила у вересні компанія Zeekr. Тоді електромобіль подолав вулицями Пекіна 906 км.

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Повідомляється, що на встановлення рекорду витратили близько 24 годин. Варто зазначити, що маршрут, ким їхав електромобіль, включав дороги різного призначення для імітації циклу реальної експлуатації.

Для встановлення рекорду обрали Ford Mustang Mach-E, який був оснащений одним електродвигуном на задній осі та батареєю ємністю 91 кВт-год. Офіційний запас ходу за рейтингом WLTP, який вказує автовиробник, становить 600 км.

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Варто зазначити, що цей Mustang отримав деякі доопрацювання: його штатні 19-дюймові колеса замінили на 18-дюймові, взуті у спеціальну гуму розробки Bridgestone зі зниженим опором коченню. Зазначається, що електрокросовер подолав понад 30 км вже після того, як бортова електроніка повідомила про вичерпаний рівень заряду.