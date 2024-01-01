Ford готує електричних наступників Fiesta, Focus та Puma

Autocar повідомляє, що розробкою нової платформи займається колишній інженер Tesla Алан Кларк й наразі «skunkworks» перебуває на стадії розробки. Експерти прогнозують, що на базі цієї архітектури можуть з’явитися електричні наступники Fiesta, Focus та Puma.

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Очікується, що нова платформа запропонує лінійку більш доступних електромобілів, що розташовуватимуться під кросоверами Explorer, Capri та Mustang Mach-E в модельному ряді автовиробника.

Марін Гьяя, головний операційний директор підрозділу Ford Model E, підтвердив, що перший електромобіль на базі «skunkworks» дебютує не раніше ніж наприкінці 2026 року. Вірогідно, ним стане наступник найменшого кросовера Puma.

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Перспектива появи інших моделей на цей час є теоретичною, але коментарі Гьяї щодо доступності вселяють надію, а також сподівання, що Puma не буде єдиним Ford нижче Explorer. «Ми вважаємо, що з часом електромобілі поширюватимуться на менших транспортних засобах», – передбачив він.

Проте, він також зазначив, що нові електромобілі не матимуть традиційної форми та розміру та будуть «диференційовані» у своїх сегментах. Гьяя сказав, що нова архітектура, ймовірно, використовуватиме дешевшу технологію літій-залізо-фосфатних (LFP) акумуляторів, яка швидко стає домінуючою в галузі електромобілів.