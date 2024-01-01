Ford готовит электрических преемников Fiesta, Focus и Puma

Autocar сообщает, что разработкой новой платформы занимается бывший инженер Tesla Алан Кларк и сейчас "skunkworks" находится на стадии разработки. Эксперты прогнозируют, что на базе этой архитектуры могут появиться электрические преемники Fiesta, Focus и Puma.

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Ожидается, что новая платформа предложит линейку более доступных электромобилей, которые будут располагаться под кроссоверами Explorer, Capri и Mustang Mach-E в модельном ряду автопроизводителя.

Марин Гьяя, главный операционный директор подразделения Ford Model E, подтвердил, что первый электромобиль на базе "skunkworks" дебютирует не ранее чем в конце 2026 года. Вероятно, им станет преемник самого маленького кроссовера Puma.

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Перспектива появления других моделей на данный момент является теоретической, но комментарии Гьяи относительно доступности вселяют надежду, а также надежду, что Puma не будет единственным Ford ниже Explorer. "Мы считаем, что со временем электромобили будут распространяться на меньших транспортных средствах", – предсказал он.

Однако, он также отметил, что новые электромобили не будут иметь традиционной формы и размера и будут "дифференцированы" в своих сегментах. Гьяя сказал, что новая архитектура, вероятно, будет использовать дешевую технологию литий-железо-фосфатных (LFP) аккумуляторов, которая быстро становится доминирующей в области электромобилей.