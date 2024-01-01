GM и Ford замедляют намерения внедрения электромобилей в США

Как сообщает Carscoops, GM откладывает открытие своего завода по производству электромобилей Orion Assembly до 2026 года. Это уже вторая подобная задержка для завода, где будут производить Chevrolet Silverado EV. Кроме этого, также компания отложила запуск гибридного Buick PHEV.

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Причиной такого решения стало снижение интереса американских покупателей к электрическим моделям. Как и General Motors, компания Ford также вложила миллиарды долларов в инвестиции в электрификацию своего модельного ряда, однако столкнулась с той же проблемой.

После того как Ford заявил о замедлении темпа внедрения электромобилей в Европе, автопроизводитель подтвердил, что будет использовать свой завод в Оквиле в Онтарио, Канада, для производства старых пикапов Super Duty вместо электрических внедорожников Explorer и Lincoln Aviator.

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Таким образом, чтобы получить прибыль и уменьшить убытки от электрификации, компании возвращаются к моделям, которые их клиенты знают и любят - большим грузовикам с двигателем внутреннего сгорания. В то же время Мэри Барра – руководитель General Motors, заявила, что производство грузовиков Ultium начнется только в середине 2026 года.