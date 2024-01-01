GM та Ford сповільнюють наміри впровадження електромобілів у США

Як повідомляє Carscoops, GM відкладає відкриття свого заводу з виробництва електромобілів Orion Assembly до 2026 року. Це вже друга подібна затримка для заводу, де виготовлятимуть Chevrolet Silverado EV. Окрім цього, також компанія відклала запуск гібридного Buick PHEV.

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Причиною такого рішення стало зниження інтересу американських покупців до електричних моделей. Як і General Motors, компанія Ford також вклала мільярди доларів у інвестиції в електрифікацію свого модельного ряду, проте зіштовхнулась з тією ж проблемою.

Після того, як Ford заявив про сповільнення темпу запровадження електромобілів у Європі, автовиробник підтвердив, що використовуватиме свій завод в Оквілі в Онтаріо, Канада, для виробництва старих пікапів Super Duty замість електричних позашляховиків Explorer і Lincoln Aviator.

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Таким чином, аби отримати прибуток й зменшити збитки від електрифікації, компанії повертаються до моделей, які їхні клієнти знають і люблять - великих вантажівок з двигуном внутрішнього згоряння. Водночас Мері Барра – очільниця General Motors, заявила, що виробництво вантажівок Ultium розпочнеться лише в середині 2026 року.