Вантажівка отримала широкий список електронних помічників та систему "м'якого гібрида".

На Міжнародному автосалоні комерційного транспорту у Ганновері компанія Ford презентувала нове покоління вантажівки Transit. Новинка пропонує найкращу вантажопідйомність у класі та максимум інтелектуальних технологій. Паливна ефективність моделі покращилась на 7% порівняно з попередником.

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Вперше для даного сегмента на Ford Transit застосована м’яка гібридна силова установка на основі дизельного двигуна. Лінійку двигунів потужністю 105, 130 та 170 к.с. поповнив новий агрегат з віддачею у 185 к.с. та 415 номів. Покращена конструкція турбокомпресора у всіх версіях двигуна забезпечила підвищений крутний момент в більш широкому діапазоні швидкостей, ніж раніше.

Починаючи з весни 2020 року, на додачу до стандартної 6-ступінчатої механічної коробки передач покупцям Ford Transit буде доступна опційна 10-ступінчата автоматична трансмісія з функцією адаптивного програмування перемикання передач, котра оцінює індивідуальний стиль водіння з метою оптимізації часу перемикання передач.

Фото: Нове покоління Ford Transit / Ford

Комунікаційна система Ford PassConnect забезпечує оптимізацію логістики, що допоможе власникам автопарків знизити експлуатаційні витрати. Покращити ефективність роботи покликана також система “ефективного водіння” Efficient Drive Mode з якою водій отримуватиме підказки та поради, що допоможуть заощаджувати пальне.

Новий Ford Transit з’явиться у європейських дилерів у середині наступного року. в Європі почнуться з середини 2019 року.

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