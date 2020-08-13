Ford отримав від UK Export Finance (UKEF) гарантію на 500 млн фунтів стерлінгів (648 млн доларів), для підтримки експорту двигунів і трансмісій з Великобританії.

Гарантія, що була надана у липні, є частиною запланованої кредитної лінії, загальний розмір якої становить 625 млн фунтів стерлінгів ($810 млн.).

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З огляду на економічний вплив коронавирусу на автовиробництво, поставку комплектуючих, а також в світлі виходу Великобританії з Європейського союзу, отримання кредиту стало хорошою і довгоочікуваною новиною для британського підрозділу Ford, пише видання Automotive Logistics.

UK Export Finance – це експортне кредитне агентство Великобританії, яке було створено урядом для підтримки британських компаній, що займаються експортом товарів.

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