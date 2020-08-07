Техасець придбав собі Lamborghini Urus та пікап Ford F-350.

Нечесних підприємців, схоже, манять автосалони марки Lamborghini, оскільки це вже другий подібний випадок у США, за останні два тижні. Минулого разу інший злодійкуватий бізнесмен спустив зарплати співробітників на Lamborghini Huracan, а у цьому випадку розум чоловіка затуманив швидкісний позашляховик Lamborghini.

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Бізнесмен з Техасу отримав 1,6 мільйона доларів у рамках програми Paycheck Protection Program – гроші призначались на зарплати працівникам його фірми, що вимушено залишились без роботи, через карантин. Міністерство юстиції США повідомило, що чоловік із Х'юстона подав дві заявки на отримання фіндопомоги на дві свої компанії. На одну було отримано 900 000 доларів, а на другу – 700 000 доларів.

Значну частину цих коштів бізнесмен вирішив привласнити та придбав на них Lamborghini Urus, Ford F-350, годинники Rolex та ще ряд товарів для власного користування.

У скарзі держкомісії зазначається, що хоча у заявах на отримання коштів зазначено, що обидві компанії мали численних працівників з великими витратами на оплату праці, насправді у жодній з них ніхто не працює, а в однієї з фірм, у якості генерального директора, було вказано чоловіка, що помер за місяць до подання заяви.

Наразі справу передано на розгляд до суду, а чоловікові загрожує покарання за подання неправдивих звітів у фінансову установу, шахрайство, банківське шахрайство та незаконні грошові операції.

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