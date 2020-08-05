Американцеві вдалося обдурити продавців автосалону, однак наступного дня він попався на спробі придбати за фальшивими чеками пару годинників Rolex.

Кейсі Вільям Келлі з Флориди придбав Porsche 911 Turbo вартістю 140 тисяч доларів за підробленим чеком, однак був заарештований через власну жадібність та зухвальство, коли спробував купити в такий же спосіб ще й шість годинників Rolex на суму 61 500 доларів.

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Щасливого покупця сфотографували поруч зі щойно придбаним Porsche 911 Turbo і саме ця світлина пізніше з’явилась на сторінках місцевих ЗМІ. Схоже, знімок був зроблений у дилерському центрі, коли продавець ще не підозрював, що чек на 140 тисяч доларів неможливо перевести в готівку. Коли афера розкрилася, дилер подав заяву про викрадення і спорткар був оголошений у розшук.

Та зухвалий аферист, що вирішив піти слідами героя картини “Впіймай мене, якщо зможеш”, навіть не намагався переховуватись – наступного ж дня він спробував провернути свою справу знову, але вже у ювелірній крамниці. Як і у випадку з Porsche, він дав продавцеві роздрукований на принтері чек, котрий мав покрити покупку шести годинників Rolex. Однак продавець швидко збагнув, що з квитанцією щось не так і одразу звернувся в поліцію.

Наступного ж дня правоохоронці вийшли на Келлі та змогли його затримати. Йому висунули звинувачення у викраденні Porsche 911 Turbo і використанні фальшивих чеків. Чоловік зізнався у скоєному і тепер чекає на суд.

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