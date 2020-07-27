При цьому, виготовлення таких світлових літер у рекламній майстерні коштує в рази дешевше.

Підрядник, що займався демонтажем фасадних вивісок з фірмових автосалонів Porsche у Каліфорнії, вирішив продавати їх фанатам, замість того, щоб просто викинути.

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Влада штату Каліфорнія зобов’язала власників бізнесів провести модернізацію своїх систем енергоспоживання, а до 2045 року повністю перейти на використання енергії з відновлюваних джерел. Одним з перших кроків стала заміна вивісок на будівлях на світлодіодні.

Один підприємливий виконавець робіт по заміні вивісок на шоурумах “Порше” здогадався використати літери-ліхтарі повторно. Днями в Мережі з'явилосб два оголошення про продаж гігантських світлових лого. Усього в Каліфорнії 30 офіційних автосалонів німецької марки, тож не виключено, що це не остання пропозиція.



Літери утворюють напис Porsche довжиною близько 5 метрів. Увесь напис фанату марки обійдеться у 12 300 доларів, за які можна легко придбати старий Boxster.

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