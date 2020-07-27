При этом, изготовление таких световых букв в рекламной мастерской стоит в разы дешевле.

Подрядчик, который занимался демонтажем фасадных вывесок из фирменных автосалонов Porsche в Калифорнии, решил продавать их фанатам, вместо того, чтобы просто выбросить.

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Власти штата Калифорния обязали владельцев бизнесов провести модернизацию своих систем энергопотребления, а к 2045 году полностью перейти на использование энергии из возобновляемых источников. Одним из первых шагов стала замена вывесок на зданиях на светодиодные.

Один предприимчивый исполнитель работ по замене вывесок на шоурумах "Порше" догадался использовать буквы-фонари повторно. На днях в Сети появились два объявления о продаже гигантских световых лого. Всего в Калифорнии 30 официальных автосалонов немецкой марки, поэтому не исключено, что это не последнее предложение.

Буквы образуют надпись Porsche длиной около 5 метров. Вся надпись фанату марки обойдется в 12 300 долларов, за которые можно легко приобрести подержанный Boxster.

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