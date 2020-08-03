Власник Tesla Model 3 потрапив в аварію, намагаючись відрегулювати швидкість роботи склоочисників на ходу.

Через власну необережність водій отримав розбитий автомобіль, штраф та на деякий час залишився без машини.

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Інцидент трапився у німецькому місті Карлсруе, неподалік від французько-німецького кордону. Власник електрокара Tesla Model 3 повертався ввечері додому з роботи і потрапив у зливу. Намагаючись збільшити швидкість роботи склоочисників, які не впорались з потоками води, водій відволікся від дороги і в результаті вилетів на узбіччя та зачепив машиною кілька дерев. Дорожня поліція відправила матеріали аварії до окружного суду міста, де водія визнали винним в необережному водінні.

Справа в тому, що у Tesla Model 3 інтенсивність роботи “двірників” регулюється через меню сенсорного екрану на центральній панелі. Суддя постановив, що тачскрін в салоні Tesla є електронним пристроєм, а отже, користування ним під час руху заборонено, незалежно від мети. Вирок є остаточним і не підлягає апеляції. Наслідком судового рішення стало накладення штрафу у 200 євро та позбавлення права керування автомобілем на один місяць.

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