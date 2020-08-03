Владелец Tesla Model 3 попал в аварию, пытаясь отрегулировать скорость работы стеклоочистителей на ходу.

Из-за собственной неосторожности водитель получил разбитый автомобиль, штраф и на некоторое время остался без машины.

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Инцидент произошел в немецком городе Карлсруэ, недалеко от французско-германской границы. Владелец электрокара Tesla Model 3 возвращался вечером домой с работы и попал в ливень. Пытаясь увеличить скорость работы стеклоочистителей, которые не справлялись с потоками воды, водитель отвлекся от дороги и в результате вылетел на обочину и задел машиной несколько деревьев. Дорожная полиция отправила материалы аварии в окружной суд города, где водителя признали виновным в неосторожном вождении.

Дело в том, что в Tesla Model 3 интенсивность работы “дворников” регулируется через меню сенсорного экрана на центральной панели. Судья постановил, что тачскрин в салоне Tesla является электронным устройством, а следовательно, его использование во время движения запрещено, независимо от цели. Приговор является окончательным и не подлежит апелляции. Следствием судебного решения стало наложение штрафа в 200 евро и лишение права управления автомобилем на один месяц.

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