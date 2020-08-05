Американцу удалось обмануть продавцов автосалона, однако на следующий день он попался на попытке купить за фальшивыми чеками пару часов Rolex.

Кейси Уильям Келли из Флориды приобрел Porsche 911 Turbo стоимостью 140 тысяч долларов по поддельному чеку, однако был арестован из-за собственной жадности и наглости, когда попытался купить таким же образом еще шесть часов Rolex на сумму 61 500 долларов.

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Счастливого покупателя сфотографировали рядом с только что приобретенным Porsche 911 Turbo и именно эта фотография позже появилась на страницах местных СМИ. Похоже, снимок был сделан в дилерском центре, когда продавец еще не подозревал, что чек на 140 тысяч долларов невозможно обналичить. Когда афера раскрылась, дилер подал заявление об угоне и спорткар был объявлен в розыск.

И дерзкий аферист, решил пойти по стопам героя картины “Поймай меня, если сможешь”, даже не пытался скрываться – на следующий же день он попытался провернуть свое дело снова, но уже в ювелирном магазине. Как и в случае с Porsche, он дал продавцу распечатанный на принтере чек, который должен был покрыть покупку шести часов Rolex. Однако продавец быстро понял, что с квитанцией что-то не так и сразу обратился в полицию.

На следующий же день правоохранители вышли на Келли и смогли его задержать. Ему предъявили обвинения в угоне Porsche 911 Turbo и использовании фальшивых чеков. Мужчина признался в содеянном и теперь ждет суд.

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