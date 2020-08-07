Техасец приобрел себе Lamborghini Urus и пикап Ford F-350.

Нечестных предпринимателей, похоже, манят автосалоны марки Lamborghini, поскольку это уже второй подобный случай в США за последние две недели. В прошлый раз другой вороватый бизнесмен спустил зарплаты сотрудников на Lamborghini Huracan, а в этом случае разум мужчины затуманил скоростной внедорожник Lamborghini.

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Бизнесмен из Техаса получил 1,6 миллиона долларов в рамках программы Paycheck Protection Program – деньги предназначались на зарплаты работникам его фирмы, которые вынужденно остались без работы, из-за карантина. Министерство юстиции США сообщило, что мужчина из Хьюстона подал две заявки на получение финпомощи на две свои компании. На одну было получено 900 000 долларов, а на вторую – 700 000 долларов.

Значительную часть этих средств бизнесмен решил присвоить и приобрел на них Lamborghini Urus, Ford F-350, часы Rolex и еще ряд товаров для собственного пользования.

В жалобе госкомиссии отмечается, что хотя в заявлениях на получение средств указано, что в обеих компаниях работают многочисленные работники с большими затратами на оплату труда, на самом деле ни в одной из них никто не работает, а в одной из фирм, в качестве генерального директора, было указан мужчина, который умер за месяц до подачи заявления.

Сейчас дело передано на рассмотрение в суд, а мужчине грозит наказание за предоставление ложных отчетов в финансовое учреждение, мошенничество, банковское мошенничество и незаконные денежные операции.

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