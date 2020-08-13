Ford получил от UK Export Finance (UKEF) гарантию на 500 млн фунтов стерлингов (648 млн долларов), для поддержки экспорта двигателей и трансмиссий из Великобритании.

Гарантия, которая была предоставлена в июле, является частью запланированной кредитной линии, общий размер которой составляет 625 млн фунтов стерлингов ($810 млн.).

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Учитывая экономическое влияние коронавируса на автопроизводство, поставку комплектующих, а также в свете выхода Великобритании из Европейского союза, получение кредита стало хорошей и долгожданной новостью для британского подразделения Ford, пишет издание Automotive Logistics.

UK Export Finance – это экспортное кредитное агентство Великобритании, которое было создано правительством для поддержки британских компаний, занимающихся экспортом товаров.

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