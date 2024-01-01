Ford готує заряджену позашляхову версію електромобіля Mustang Mach-E

Як повідомляє Carscoops, ще в 2022 році Ford почав розробку спеціальної версії Mustang Mach-E, орієнтованої на бездоріжжя. Автовиробник оснастив електромобіль всюдихідними шинами й випробував його на полігоні у Мічигані, який раніше був звичайним трав’янистим полем.

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Випробування передбачали забіг на 804 км, що еквівалентно 10 рокам щомісячної участі на етапах з раллі-кросу. Для цього інженери за допомогою спеціального обладнання провели заміри території поля та збудували спеціальну трасу.

Дорожній просвіт звичайного Mach-E підняли на 25 мм, а підвіску переналаштували для ралійної їзди. Також електромобіль отримав нові глянцеві диски 19-го розміру та сталевий захист батареї й днища. Окрім цього, програмне забезпечення авто отримало спеціальний режим їзди.

Він називається RallySport і забезпечує гострішу реакцію дросельної заслінки й агресивніші налаштування підвіски. Mustang Mach-E Rally має два електромотори, загальною потужністю 480 к.с. Така потужність дозволяє авто досягати першої сотні всього за 3,4 секунди.

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Акумуляторна батарея має ємність в 91 кВт-год й дозволяє подолати на одному заряді 451 км. Повідомляється, що поставки Mustang Mach-E Rally клієнтам почнуться пізніше цього року.