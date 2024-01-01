Ford готовит заряженную внедорожную версию электромобиля Mustang Mach-E

Как сообщает Carscoops, еще в 2022 году Ford начал разработку специальной версии Mustang Mach-E, ориентированной на бездорожье. Автопроизводитель оснастил электромобиль вездеходными шинами и испытал его на полигоне в Мичигане, который ранее был обычным травянистым полем.

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Испытания предусматривали забег на 804 км, что эквивалентно 10 годам ежемесячного участия на этапах по ралли-кроссу. Для этого инженеры, с помощью специального оборудования провели замеры территории поля и построили специальную трассу.

Дорожный просвет обычного Mach-E подняли на 25 мм, а подвеску перенастроили для раллийной езды. Также электромобиль получил новые глянцевые диски 19-го размера и стальную защиту батареи и днища. Кроме этого, программное обеспечение авто получило специальный режим езды.

Он называется RallySport и обеспечивает острую реакцию дроссельной заслонки и агрессивные настройки подвески. Mustang Mach-E Rally имеет два электромотора, общей мощностью 480 л.с. Такая мощность позволяет авто достигать первой сотни всего за 3,4 секунды.

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Аккумуляторная батарея имеет емкость в 91 кВт-ч и позволяет преодолеть на одном заряде 451 км. Сообщается, что поставки Mustang Mach-E Rally клиентам начнутся позже в этом году.