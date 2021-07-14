Уряд Європейського Союзу днями повинен ухвалити рішення по законопроєкту, який фактично припинить продаж транспорту з двигунами внутрішнього згоряння до 2035 року. Влада Франції та Німеччини намагатиметься відкласти цей захід та запровадити більш тривалий період поступового переходу.

Неназваний французький чиновник в офісі президента Еммануеля Макрона заявив, що французький уряд підтримує цілі, згідно з якими виробники автомобілів скоротять викиди на 55 відсотків з рівня 2021 року до 2030 року, а також прагне, щоб плагін-гібридні авто довше залишалися на ринку, повідомляє Automotive News.

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Це більш м’який підхід, ніж запропонований урядом ЄС – згідно з повідомленнями, законопроєкт має на меті зменшити викиди на 65 відсотків з рівня 2021 року до 2030 року та знизити їх до нуля до 2035 року.

Міністр транспорту Німеччини Андреас Шоєр також долучився до цього питання, розмовляючи з німецьким прес-агентством DPA.

“Я вважаю, що всі виробники легкових та вантажних автомобілів усвідомлюють, що приходять жорсткіші характеристики. Але вони повинні бути технічно здійсненними”, – сказав він, додавши, що для плагін-гібридів потрібно бути більш м’яким і більше зосереджуватись на водні для важких вантажівок.

Позиція офісу Макрона сформувалась, після зустрічей з керівниками таких компаній, як Stellantis і Renault, а також постачальниками автокомпонентів, такими як Valeo, Faurecia і Plastic Omnium. Хоча багато автовиробників планують найближчим часом електрифікувати всі свої лінійки, для деяких автовиробників "електрифікація" може означати лише 48-вольтову м'яко-гібридну систему. Для більшості ж реалізація плану ЄС, фактично, нездійсненна.

Багато автовиробників висловлюють занепокоєння скорочення кількості робочих місць. За данними французької організації La Plateforme Automobile, країна може втратити більше половини своїх робочих місць в автомобільному секторі.

Можливо, агресивні екологічні заходи неминучі для реалізації Паризької угоди, яка повинна бути виконана до 2026 року. У міру нагрівання планети, загальмувати кліматичні зміни буде дедалі важче, а наслідки запізнення можуть бути “багатовіковими або незворотними”

Однак, якщо дві з найбільших країн Європи, які виробляють машини, наполягають на сповільненні кліматичних заходів, в ЄС може назріти серйозне протистояння.