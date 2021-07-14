Правительство Европейского Союза на днях должно принять решение по законопроекту, который фактически прекратит продажу транспорта с двигателями внутреннего сгорания до 2035 года. Власти Франции и Германии пытаться отложить это мероприятие и ввести более длительный период постепенного перехода.

Неназванный французский чиновник в офисе президента Эммануэля Макрона заявил, что французское правительство поддерживает цели, согласно которым производители автомобилей сократят выбросы на 55 процентов с уровня 2021 до 2030 года, а также хочет, чтобы плагин-гибридные автомобили дольше оставались на рынке, сообщает Automotive News.

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Это более мягкий подход, чем предложенный правительством ЕС – согласно сообщениям, цель законопроекта – уменьшить выбросы на 65 процентов с уровня 2021 до 2030 года и снизить их до нуля к 2035 году.

Министр транспорта Германии Андреас Шоер также присоединился к этому вопросу, разговаривая с немецким пресс-агентством DPA.

"Я считаю, что все производители легковых и грузовых автомобилей осознают, что приходят жесткие характеристики. Но они должны быть технически выполнимыми", – сказал он, добавив, что для плагин-гибридов нужно быть более мягким и более сосредоточиваться на водные для тяжелых грузовиков.

Позиция офиса Макрона сформировалась, после встреч с руководителями таких компаний, как Stellantis и Renault, а также поставщиками автокомпонентов, такими как Valeo, Faurecia и Plastic Omnium. Хотя многие автопроизводители планируют в ближайшее время электрифицировать все свои линейки, для некоторых автопроизводителей "электрификация" может означать только 48-вольтовую мягко-гибридную систему. Для большинства же реализация плана ЕС фактически невыполнима.

Многие автопроизводители выражают беспокойство сокращением количества рабочих мест. По данным французской организации La Plateforme Automobile, страна может потерять более половины своих рабочих мест в автомобильном секторе.

Возможно, агрессивные экологические мероприятия неизбежны для реализации Парижского соглашения, которое должнобыть выполнено до 2026 года. По мере нагревания планеты, затормозить климатические изменения будет все труднее, а последствия опоздания могут быть "многовековыми или необратимыми"

Однако, если две из крупнейших стран Европы, производящих автомобили, настаивают на замедлении климатических мероприятий, в ЕС может назреть серьезное противостояние.