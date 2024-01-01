Франція виділила всього 72 години на оплату за проїзд

Однак нова зручність може обернутися у високу ціну штрафів, якщо водій не сплатить за поїздку протягом 72 годин. Про це повідомляє Аutoswiat.

Нова система оплати за проїзд Free Flow працює на частинах французьких автомагістралей і усуває необхідність зупинятися біля платних турнікетів. Система сканує реєстраційні номери транспортних засобів. Згодом послуга за користування дорогою може бути оплачена онлайн, банківською карткою або готівкою на АЗС.

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Щоправда, на це відведено три доби. Якщо протягом зазначеного часу оплати не буде, то стягуються штрафи. Доведеться заплатити 90 євро на термін до двох тижнів і 375 євро через два місяці.

Згідно з новою системою оплати за проїзд, платити безпосередньо на місці вже не вийде. Це робиться в перерахований вище спосіб. Усі методи розрахунку активно впроваджуються, але водії найчастіше оплачують проїзд онлайн, банківською карткою і рідше готівкою на найближчій заправці.

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Водії, які планують користуватися французькими автомагістралями, також можуть погодитися на автоматичний збір плати за проїзд. Для цього потрібно зареєструвати транспортний засіб онлайн. Альтернативним варіантом є встановлення в транспортний засіб електронного пристрою, який буде автоматично розраховувати і стягувати плату за проїзд.