Франция выделила всего 72 часа на оплату за проезд

Однако новое удобство может обернуться в высокую цену штрафов, если водитель не оплатит поездку в течение 72 часов. Об этом сообщает Аutoswiat.

Новая система оплаты за проезд Free Flow работает на частях французских автомагистралей и устраняет необходимость останавливаться возле платных турникетов. Система сканирует регистрационные номера транспортных средств. Впоследствии услуга за пользование дорогой может быть оплачена онлайн, банковской картой или наличными на АЗС.

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Правда, на это отведено трое суток. Если в течение указанного времени оплаты не будет, то взимаются штрафы. Придется заплатить 90 евро на срок до двух недель и 375 евро через два месяца.

Согласно новой системе оплаты за проезд, платить непосредственно на месте уже не получится. Это делается в вышеперечисленный способ. Все методы расчета активно внедряются, но водители чаще всего оплачивают проезд онлайн, банковской картой и реже наличными на ближайшей заправке.

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Водители, которые планируют пользоваться французскими автомагистралями, также могут согласиться на автоматический сбор платы за проезд. Для этого нужно зарегистрировать транспортное средство онлайн. Альтернативным вариантом является установка в транспортное средство электронного устройства, которое будет автоматически рассчитывать и взимать плату за проезд.