Нові камери швидкості фіксують водія з телефоном у руці: де їх встановлюють

Донині країна мала 4000 камер. Очікується, що в нинішньому році їх кількість зросте на 4% і досягне позначки у 4100 одиниць. Нові пристрої отримали серйозні зміни з інноваційними функціями.

Мова йде про більш досконале програмне забезпечення на основі штучного інтелекту. Завдяки цьому, пише 40ton.net, радари зможуть додатково фіксувати дотримання дистанції, їзду без ременя безпеки чи з телефоном у руках.

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Щоправда, про темпи впровадження нових пристроїв нічого не сказано. Відомо, лише про три нові функціональні можливості – щодо дистанцій, ременів безпеки та телефону. Будь-яке з цих порушеннь обернеться штрафом у розмірі 135 євро. "Листи щастя" фіскальна служба надсилатиме поштою за тією ж технологією, що й у разі порушення швидкісного режиму.

Ймовірно, мова йде про пристрій під назвою MONOcam. Його використовує поліція Нідерландів. Ця розробка визначає стан телефону у руці водія, з чого можна дізнатися активний гаджет чи в пасивному режимі. Перевірка дає результат навіть за умови, коли телефон водій тримає нижче керма.

Ось так виглядають (вгорі та внизу) зображення з пристрою нового покоління MONOcam. Фото: поліція Королівства Нідерландів

Розміщена десь на естакаді камера під кутом згори починає записувати з того моменту, як тільки гаджет потрапляє в поле зору об’єктива. Записи автоматично пересилаються разом із реєстраційним номером автомобіля у відповідну службу, де проводиться оцінка, перевірка доказової бази, після чого починається процедура підготовки "листів щастя".

Використання камери привернуло міжнародну увагу поліцейських сил в інших країнах. У німецькій землі Рейнланд-Пфальц вже провели піврічне тестування системи на двох локаціях. Досвід там теж позитивний.

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На першому випробувальному полігоні поблизу Тріра за три місяці камера сфотографувала загалом 327 водіїв із піднесеними до вух мобільними телефонами. Штраф за це в Німеччині становить 100 євро або 1 штрафний бал.

У Нідерландах штраф за тримання мобільного телефону за кермом ще більший, зріс у 2024 році – з 380 до 420 євро. З моменту використання MONOcam у Нідерландах було зафіксовано понад таких 68 000 порушень.