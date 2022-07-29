Кожна з цих бронемашин може брати до 10 осіб десанту.

У відкритому доступі з’явилось відео, яке вказує, що фронтові підрозділи Збройних Сил України уже почали використовувати колісні бронемашини VAB французького виробництва.

На цьому відео можемо побачити одразу чотири екземпляри VAB. Інформацію про кількість машин, які отримали ЗСУ від Франції, поки що немає.

Раніше ми вже розповідали, що наприкінці червня 2022 року міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню пообіцяв "значну кількість" колісних бронемашин VAB. За даними The Military Balance, на кінець 2021 року французька армія мала 2189 VAB, що дозволяє припускати – ЗСУ отримають як мінімум декілька десятків таких бронемашин.

До речі яке ще озброєння може надати Франція для ЗСУ?

Виробництво бронемашини VAB стартувало в середині 1970-х років. Швидкість руху по шосе – до 110 км/год, є можливість долання водних перешкод. Екіпаж – 2 особи, десант – до 10 осіб включно, озброєння – переважно 12,7 мм кулемет.