Каждая из этих бронемашин может брать до 10 человек десанта.

В открытом доступе появилось видео, указывающее, что фронтовые подразделения Вооруженных Сил Украины уже начали использовать колесные бронемашины VAB французского производства.

На этом видео можем увидеть сразу четыре экземпляра VAB. Информации о количестве машин, получивших ВСУ от Франции, пока нет.

Ранее мы уже рассказывали, что в конце июня 2022 года министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню пообещал "значительное количество" колесных бронемашин VAB. По данным The Military Balance, к концу 2021 года французская армия имела 2189 VAB, что позволяет предполагать – ВСУ получат как минимум несколько десятков таких бронемашин.

Кстати какое еще оружие может дать Франция для ВСУ?

Производство бронемашины VAB стартовало в середине 1970-х годов. Скорость движения по шоссе – до 110 км/ч, есть возможность преодоления водных помех. Экипаж – 2 человека, десант – до 10 человек включительно, вооружение – преимущественно 12,7 мм пулемет.