"Аби мене побачити, мусиш зламати код".

На офіційній сторінці Peugeot у Твітері з’явилось відео, що передує онлайн-презентації моделі. Користувачам пропонують спробувати свої сили у криптографії.

Седан Peugeot 508 нового покоління був представлений у кінці лютого, вже саме час до появи універсалу. Та перед прем’єрою маркетологи вирішили підігріти цікавість публіки до моделі за допомогою тізерного відео на Twitter. Нам не вдалось зламати код, та поза сумнівом, що універсал 508 ми побачимо вже на початку жовтня на автосалоні у Парижі. А за кілька днів до того, можливо, відбудеться презентація моделі у інтернет.

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Очікується, що унівесал отримає ті ж силові агрегати, що й седан: бензиновий 1.6 на 177 або 217 к.с. та пару “дизелів” – 1.5 і 2.0 потужністю від 128 до 177 к.с. У базовому оснащенні моделі значиться 6-ступінчата “механіка”, а для дорожчих версій передбачено “автомат” на 8 швидкостей. За чутками десь на початку наступного десятиліття ми також побачимо електрифіковану версію і, можливо, топову версію потужністю близько 270 к.с.

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