Toyota Motor Corporation и Группа PSA (PSA) решили, что с конца 2019 года коммерческие автомобили сегмента C-Van, производимые на заводе французского концерна в Виго (Испания), будут продаваться в Европе под маркой Toyota.

Группа PSA и Toyota Motor Europe сотрудничают в области легких коммерческих автомобилей с 2012 года, когда на заводе Группы PSA в Хордене, Франция, было запущено производство Toyota PROACE. Первые автомобили Toyota PROACE 2013 года базировались на автомобилях PEUGEOT Expert и CITROËN Jumpy и отличались только внешним видом. Компании приняли решение совместно работать над автомобилями следующего поколения и заключили соглашение до 2020 года. CITROËN SPACETOURER, PEUGEOT TRAVELLER, и Toyota PROACE нынешнего поколения, которые были официально представлены на автосалоне в Женеве в марте 2016 года, производятся на заводе Группы PSA в Севельнорде, Франция.

Главной целью углубления сотрудничества станет применение каждой из компаний своих сильных сторон – для того, чтобы предложить клиентам как компактные, так и среднеразмерные легкие коммерческие автомобили в Европе. Главная выгода будет в оптимизации затрат на разработку и производство, которые в данном сегменте у французских партнеров хорошо отлажены. Toyota будет участвовать в финансировании разработки и организации производства будущего легкого коммерческого автомобиля. Японская компания делегирует производство своих коммерческих автомобилей группе PSA в первую очередь ради оптимизации расходов на проектирование собственных новых силовых агрегатов и кузовов.

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С января 2021 года совместное предприятие по производству компактных моделей A-сегмента Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech s.r.o. (TPCA) в Колине (Чехия) переходит в финансовую собственность компании Toyota.

Совместное предприятие TPCA было создано Группой PSA и Toyota в 2002 году. Совместный договор включал пункт о пересмотре, который позволял каждому партнеру пересмотреть свою долю участия. Завод станет дочерней компанией TME, присоединившись к семи другим заводам Toyota, уже работающим в Европе. Завод в Колине продолжит выпуск компактных моделей А-сегмента текущего поколения для обоих брендов, причем Toyota намерена сохранить масштабы производства и занятости в будущем.

Нагадаємо, що митниця перекрила ввіз підробниз запчастин для Тойота.