Керівництво китайського холдингу Geely задумалося про покупку частки виробника люксових автомобілів Aston Martin. Зараз проходять переговори топ-менеджерів обох марок і комплексна перевірка бізнесу.

На даний момент найбільшими акціонерами Aston Martin є італійський інвестиційний фонд Investindustrial Advisors Ltd., що володіє 38,8% акцій, бізнесмен з Кувейту і член ради правління марки Наджиб Аль-Хумаіндхі (10,7%) і американська компанія Invesco Advisers, Inc. , у неї зосереджено 9,18% акцій.

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Для Geely потенційне володіння часткою британської марки - вигідна перспектива. Компанія зможе запозичити технології та розробки люксового автовиробника для автомобілів бренду Lotus.

Крім "Лотуса" в активі Geely ще кілька брендів: це і сам Geely Auto, а також Volvo, Lynk & Co і Proton. До того ж в лютому 2018 року китайці викупили майже десяту частину акцій концерну Daimler, ставши найбільшим акціонером концерну.

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Але китайська компанія - не єдиний претендент на акції "Астон Мартін". На початку грудня стало відомо, що канадський бізнесмен Лоуренс Стролла, який є співвласником команди Формули-1 SportPesa Racing Point, також збирається викупити акції марки.

Як повідомляли відразу кілька джерел, мільярдер очолив консорціум інвесторів і хоче отримати повний контроль над маркою, скориставшись низькою ціною акцій. Керівництво самого Aston Martin при цьому подібний варіант розвитку подій заперечує, наполягаючи, що зараз акціонери розглядають тільки пропозиції про довгострокові інвестиції.

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