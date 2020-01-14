Руководство китайского холдинга Geely задумалось о покупке доли производителя люксовых автомобилей Aston Martin. Сейчас проходят переговоры топ-менеджеров обеих марок и комплексная проверка бизнеса.

На данный момент крупнейшими акционерами Aston Martin является итальянский инвестиционный фонд Investindustrial Advisors Ltd., владеющей 38,8% акций, бизнесмен из Кувейта и член совета правления марки Наджиб Аль-Хумаиндхи (10,7%) и американская компания Invesco Advisers, Inc., у нее сосредоточено 9,18% акций.

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Для Geely потенциальное обладание долей британской марки – выгодная перспектива. Компания сможет заимствовать технологии и разработки люксового автопроизводителя для автомобилей бренда Lotus.

Кроме "Лотуса" в активе Geely еще несколько брендов: это и сам Geely Auto, а также Volvo, Lynk & Co и Proton. К тому же в феврале 2018 года китайцы выкупили почти десятую часть акций концерна Daimler, став крупнейшим акционером концерна.

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Но китайская компания – не единственный претендент на акции "Астон Мартин". В начале декабря стало известно, что канадский бизнесмен Лоуренс Стролла, который является совладельцем команды Формулы-1 SportPesa Racing Point, также собирается выкупить акции марки.

Как сообщали сразу несколько источников, миллиардер возглавил консорциум инвесторов и хочет получить полный контроль над маркой, воспользовавшись низкой ценой акций. Руководство самого Aston Martin при этом подобный вариант развития событий отрицает, настаивая, что сейчас акционеры рассматривают только предложения о долгосрочных инвестициях.

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