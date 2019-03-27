Дело "избавиться от умника" начинает набирать обороты.

Недавно мы сообщали о том, что автомобильная корпорация Daimler собирается избавиться от убыточного бренда smart. Сейчас стало известно, что новым владельцем марки может стать китайская компания.

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Geely Automobile Holdings Limited – один из крупнейших китайских автопроизводителей, который уже владеет несколькими европейскими брендами. Очередным достижением "Джили" может стать smart.

Напомним, немецкое издание Handelsblatt сообщило, что корпорация Daimler может избавиться от своего бренда Smart, поскольку он является убыточным уже в течение многих лет. Прошлогодние показатели продаж, например, оказались на 4,6 процента ниже предыдущего года. Потери немецкой корпорации оцениваются в 500-700 миллионов евро ежегодно.

По последней информации от Financial Times, компания Daimler сейчас ведет переговоры о продаже половины smart своему крупнейшему акционеру. Компании Geely пока принадлежит 9,7% акций Daimler, а с приобретением бренда smart она увеличит влияние на европейскую корпорацию.

Geely пока имеет все необходимое для "перезапуска" бренда smart в электрическом формате, как обещали немцы. Об успехе таких перспектив можно судить по тому, как китайский производитель помог Volvo. Платформы и силовые агрегаты для сити-каров у китайского производителя уже есть – сейчас они используются в автомобилях для внутреннего рынка. А агрегаты Renault, которые использует нынешнее поколение smart, уже будут не нужны.

Напомним, ранее производитель заявлял, что smart с 2020 года станет маркой, которая будет выпускать исключительно электрокары. В США уже сейчас сити-кары доступны только в электрическом исполнении.

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