Решение будет принято до конца текущего года.

Немецкое издание Handelsblatt сообщает о том, что корпорация Daimler может избавиться своего бренда Smart, поскольку он является убыточным.

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Первый исполнительный директор Daimler Ола Каллиниус, который в мае сменит Дитера Цетше на посту руководителя компании, заявил немецкому бизнес-изданию, что у бренда Smart нет будущего и при необходимости его первым ликвидируют, чтобы избавиться от балласта.

Сообщается, что за прошлый год по всему миру было продано 128 802 автомобиля марки smart, что на 4,6% меньше, чем за предыдущий. По оценкам Evercore ISI, ежегодно "Даймлер" теряет на "Смарт" от 500 до 700 миллионов евро.

Фото: smart fortwo, forfour та EQ / Daimler

Реструктуризация не принесла пользы бренду и с 1998 года нанесла немецкому автоконцерну убытки в миллиарды евро, пишет немецкое издание. Daimler не открывает финансовые показатели бренда. Последней попыткой оживить бренд является переход на выпуск электрокаров. Однако такое решение может оказаться слишком дорогим для производителя, сообщает Handelsblatt.

Напомним, бренд Smart (сейчас пишется smart) появился в 1998 году. По одной из версий название марки является акронимом от Swatch Mercedes Art. Фирма была создана как совместное предприятие MCC (Micro Compact Car AG) между корпорациями Daimler-Benz и швейцарским часовым концерном Swatch.

В 2002 году фирма сменила название на Smart GmbH и практически полностью перешла под управление немецкого автопроизводителя, а другую выкупили французы из Renault, чтобы использовать разработки для выпуска микро-кара Twingo.

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