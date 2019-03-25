Рішення буде прийняте до кінця поточного року.

Німецьке видання Handelsblatt повідомляє про те, що корпорація Daimler може позбутись свого бренду Smart, оскільки він є збитковим.

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Перший виконавчий директор Daimler Ола Каллініус, який у травні змінить Дітера Цетше на посту керівника компанії, заявив німецькому бізнес-виданню, що у бренду Smart немає майбутнього і за потреби його першим ліквідують, аби позбутись баласту.

Повідомляється, що за минулий рік по усьому світу було продано 128 802 автомобілі марки smart, що на 4,6% менше, ніж за попередній. За оцінками Evercore ISI, щороку “Даймлер” втрачає на “Смартах” від 500 до 700 мільйонів євро.

Фото: smart fortwo, forfour та EQ / Daimler

Реструктуризація не принесла користі бренду і з 1998 року завдала німецькому автоконцерну збитки у мільярди євро, пише німецьке видання. Daimler не відкриває фінансові показники бренду. Останньою спробою оживити бренд є перехід на випуск електрокарів. Однак таке рішення може виявитись занадто дорогим для виробника, повідомляє Handelsblatt.

Нагадаємо, бренд Smart (зараз пишеться smart) з’явився у 1998 році. За однією з версій назва марки є акронімом від Swatch Mercedes Art. Фірма була створена як спільне підприємство MCC (Micro Compact Car AG) між корпораціями Daimler-Benz та швейцарським годинниковим концерном Swatch.

У 2002 році фірма змінила назву на Smart GmbH та практично повністю перейшла під управління німецького автовиробника, а іншу викупили французи з Renault, аби використовувати розробки для випуску мікро-кара Twingo.

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