Справа "спекатись розумника" починає набирати обертів.

Нещодавно ми повідомляли про те, що автомобільна корпорація Daimler збирається позбутись збиткового бренду smart. Зараз стало відомо, що новим власником марки може стати китайська компанія.

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Geely Automobile Holdings Limited – один з найбільших китайських автовиробників, який вже володіє кількома європейськими брендами. Черговим здобутком “Джилі” може стати smart.

Нагадаємо, німецьке видання Handelsblatt повідомило, що корпорація Daimler може позбутись свого бренду Smart, оскільки він є збитковим вже протягом багатьох років. Минулорічні показники продажів, наприклад, виявились на 4,6 відсотка нижчими за попередній рік. Втрати німецької корпорації оцінюються у 500-700 мільйонів євро щороку.

За останньою інформацією від Financial Times, компанія Daimler наразі веде перемовини щодо продажу половини smart своєму найбільшому акціонеру. Компанії Geely наразі належить 9,7% акцій Daimler, а з придбанням бренду smart вона збільшить вплив на європейську корпорацію.

Geely наразі має усе необхідне для “перезапуску” бренду smart у електричному форматі, як обіцяли німці. Про успіх таких перспектив можна судити з того, як китайський виробник допоміг Volvo. Платформи і силові агрегати для сіті-карів у китайського виробника вже є – зараз вони використовуються у автомобілях для внутрішнього ринку. А агрегати Renault, які використовує нинішнє покоління smart, вже будуть непотрібними.

Нагадаємо, раніше виробник заявляв, що smart з 2020 року стане маркою, яка випускатиме виключно електрокари. У США вже зараз сіті-кари доступні лише в електричному виконанні.

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