У секторі комерційного транспорту назріває не менша електрична революція, ніж у пасажирському транспорті. Китайські виробники й тут не пасуть задніх і мають вже щось вагоміше за концептуальні розробки.

Geely налаштована досить серйозно, оскільки це вже другий подібний проєкт електричного тягача, представлений протягом року. Щобільше, виробництво та постачання електричного ваговоза обіцяють розпочати вже у 2024 році.

Дізнайтесь також: Новий світовий рекорд: електрична вантажівка проїхала 1099 кілометрів на одному заряді

Китайська Geely показала концепт електричного тягача, який має намір випустити через три роки під брендом Remote і назвою Xinghan H. За межами Китаю тягач планують продавати під спрощеною назвою Homtruck. Електрична вантажівка має житловий модуль, не гірший, ніж в автокемперах, щедрий набір електронних помічників, 360-градусний огляд та три варіанти силових установок на вибір. Тягачу також обіцяна автономність четвертого рівня з оновленням “з повітря”.

В інтер’єрі, що нагадує затишну вітальню космічного човника, використовуються екологічні матеріали. І є всі зручності, необхідні далекобійникам в дорозі, включаючи ванну кімнату з душем і туалетом, односпальне ліжко, холодильник, кухонну зону і навіть компактну пральну машину.

Фото: електрична вантажівка Homtruck / Geely

Силових установки три на вибір: гібридна, повністю електрична та метанолова. Остання версія має силовий агрегат, розроблений дочірньою компанією Geely у 2019 році – Farizon Auto.

Крім Китаю, електровантажівки хочуть продавати в Європі, Кореї, Японії, США й Канаді. На північноамериканському континенті головним суперником китайського тягача буде Tesla Semi.