Geely представила новий привабливий плагін-гібрид за 12 тисяч доларів

Компанія Geely опублікувала офіційні зображення свого майбутнього гібридного седана Galaxy Starshine 6. За чутками, новинка матиме вартість від 81 800 до 117 800 юанів (від 12 300 до 17 190 доларів США) й буде однією з найдоступніших пропозицій бренду в Китаї.
Новий плагін-гібридний седан Geely вражає дизайном та ціною в 12 тисяч доларів - Auto24

ФОТО: Geely|

Geely Galaxy Starshine 6

Данило Северенчук
logo27 серпня, 20:40
logo0 хв

Як пише CarNewsChina, плагін-гібридний седан успадкував дизайнерську мову бренду під назвою “Galaxy Ripple”, що вирізняється великою решіткою радіатора з вертикально розташованими хромованими декоративними накладками, а також масивним бампером попереду та вузькими фарами.

Читайте також: Geely збільшила продажі на 47% за пів року

Задня частина має цікаві задні ліхтарі, об’єднані тонкою смугою, спойлер на даху та рельєфний бампер. Автівка також отримала 16- та 17-дюймові колісні диски, опціональний люк на даху та звичайні дверні ручки замість прихованих. Габарити моделі становлять 4806/1886/1490 мм у довжину, ширину та висотку відповідно, а колісна база – 2756 міліметрів.

Очікується, що Geely Galaxy Starshine 6 буде оснащений плагін-гібридною системою Geely нового покоління Thor EM-i. Згідно з даними китайського MIIT, новий автомобіль оснащений 1,5-літровим двигуном потужністю 82 кВт (110 к.с.) та літій-залізо-фосфатним акумулятором ємністю 8,5 або 17 кВт-год, що постачається CALB-Tech.

Також цікаво: Geely показала компактний електромобіль за 5000 доларів

Вони забезпечуватимуть відповідний запас ходу на електротязі в 50 та 100 кілометрів відповідно. Максимальна швидкість становитиме 180 км/год. Наразі детальна інформація про електродвигун та загальний запас ходу ще офіційно не оголошена.

