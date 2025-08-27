Geely представила новий привабливий плагін-гібрид за 12 тисяч доларів

Як пише CarNewsChina, плагін-гібридний седан успадкував дизайнерську мову бренду під назвою “Galaxy Ripple”, що вирізняється великою решіткою радіатора з вертикально розташованими хромованими декоративними накладками, а також масивним бампером попереду та вузькими фарами.

Задня частина має цікаві задні ліхтарі, об’єднані тонкою смугою, спойлер на даху та рельєфний бампер. Автівка також отримала 16- та 17-дюймові колісні диски, опціональний люк на даху та звичайні дверні ручки замість прихованих. Габарити моделі становлять 4806/1886/1490 мм у довжину, ширину та висотку відповідно, а колісна база – 2756 міліметрів.

Очікується, що Geely Galaxy Starshine 6 буде оснащений плагін-гібридною системою Geely нового покоління Thor EM-i. Згідно з даними китайського MIIT, новий автомобіль оснащений 1,5-літровим двигуном потужністю 82 кВт (110 к.с.) та літій-залізо-фосфатним акумулятором ємністю 8,5 або 17 кВт-год, що постачається CALB-Tech.

Вони забезпечуватимуть відповідний запас ходу на електротязі в 50 та 100 кілометрів відповідно. Максимальна швидкість становитиме 180 км/год. Наразі детальна інформація про електродвигун та загальний запас ходу ще офіційно не оголошена.