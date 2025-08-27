Geely представила новый привлекательный плагин-гибрид за 12 тысяч долларов

Как пишет CarNewsChina, плагин-гибридный седан унаследовал дизайнерский язык бренда под названием “Galaxy Ripple”, отличающийся большой решеткой радиатора с вертикально расположенными хромированными декоративными накладками, а также массивным бампером впереди и узкими фарами.

Задняя часть имеет интересные задние фонари, объединенные тонкой полосой, спойлер на крыше и рельефный бампер. Автомобиль также получил 16- и 17-дюймовые колесные диски, опциональный люк на крыше и обычные дверные ручки вместо скрытых. Габариты модели составляют 4806/1886/1490 мм в длину, ширину и высотку соответственно, а колесная база – 2756 миллиметров.

Ожидается, что Geely Galaxy Starshine 6 будет оснащен плагин-гибридной системой Geely нового поколения Thor EM-i. Согласно данным китайского MIIT, новый автомобиль оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 82 кВт (110 л.с.) и литий-железо-фосфатным аккумулятором емкостью 8,5 или 17 кВт-ч, поставляемой CALB-Tech.

Они будут обеспечивать соответствующий запас хода на электротяге в 50 и 100 километров соответственно. Максимальная скорость составит 180 км/ч. Сейчас подробная информация об электродвигателе и общем запасе хода еще официально не объявлена.