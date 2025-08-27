Укр
Geely представила новый привлекательный плагин-гибрид за 12 тысяч долларов

Компания Geely опубликовала официальные изображения своего будущего гибридного седана Galaxy Starshine 6. По слухам, новинка будет стоить от 81 800 до 117 800 юаней (от 12 300 до 17 190 долларов США) и будет одним из самых доступных предложений бренда в Китае.
ФОТО: Geely|

Geely Galaxy Starshine 6

Как пишет CarNewsChina, плагин-гибридный седан унаследовал дизайнерский язык бренда под названием “Galaxy Ripple”, отличающийся большой решеткой радиатора с вертикально расположенными хромированными декоративными накладками, а также массивным бампером впереди и узкими фарами.

Читайте также: Geely увеличила продажи на 47% за полгода

Задняя часть имеет интересные задние фонари, объединенные тонкой полосой, спойлер на крыше и рельефный бампер. Автомобиль также получил 16- и 17-дюймовые колесные диски, опциональный люк на крыше и обычные дверные ручки вместо скрытых. Габариты модели составляют 4806/1886/1490 мм в длину, ширину и высотку соответственно, а колесная база – 2756 миллиметров.

Ожидается, что Geely Galaxy Starshine 6 будет оснащен плагин-гибридной системой Geely нового поколения Thor EM-i. Согласно данным китайского MIIT, новый автомобиль оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 82 кВт (110 л.с.) и литий-железо-фосфатным аккумулятором емкостью 8,5 или 17 кВт-ч, поставляемой CALB-Tech.

Также интересно: Geely показала компактный электромобиль за 5000 долларов

Они будут обеспечивать соответствующий запас хода на электротяге в 50 и 100 километров соответственно. Максимальная скорость составит 180 км/ч. Сейчас подробная информация об электродвигателе и общем запасе хода еще официально не объявлена.

