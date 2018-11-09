Одна з дочірніх компаній китайського автов-гіганта придбала величезний гоночний трек у США

Компанія Mitime – дочірнє підприємство Geely, тепер володіє автодромом у американському штаті Юта.

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Навіщо китайській компанії трек площеє 206 гектарів? Аби маскуватись під американську. Китайські автовиробники вже давно мріють вийти на ринок США, однак з останніми законами у сфері імпорту, прийнятими урядом Дональда Трампа, така можливість здається остаточно втраченою. Однак Geely, здається, вдалось знайти шпаринку.

Компанія Mitime зареєстрована у США, як американська. Виробляє вона електроніку та аксесуари для різноманітних гаджетів, переважно Apple.

“Ми раді, що нарешті уклали цю угоду про придбання Utah Motorsports Campus”, – сказав Вільям Лі, віце-президент Mitime та додав: “Цей об'єкт ідеально підходить для інших підприємств нашої компанії, і ми з нетерпінням чекаємо на майбутнє”. Не виключено, що ці слова означають перетворення треку на власний тестовий полігон для китайських/американських автомобілів.

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