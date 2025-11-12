General Motors допомагає ветеранам знайти нове життя після служби

З моменту запуску у 2014 році програму завершили понад 998 ветеранів, а багато випускників уже займають керівні посади в автосервісах, пише Autoevolution. За словами координатора програми Стіва Бейлі, мета Shifting Gears — не лише навчання, а й плавний перехід до цивільного життя.

“Ми допомагаємо зняти форму не лише фізично, а й психологічно”, — зазначив Бейлі. Програма відповідає і на дефіцит кваліфікованих техніків у США, який щороку сягає 37 тисяч фахівців.

General Motors також підтримує ветеранів через пільгові програми придбання авто, соціальні ініціативи та партнерства з університетами. Зокрема Chevrolet у співпраці з Мічиганським технологічним університетом створює спеціальні ручні велосипеди для поранених ветеранів з команди Achilles Freedom Team, допомагаючи їм повертатися до активного життя через спорт.

Для України цей досвід може стати прикладом того, як автомобільні компанії можуть допомагати військовим адаптуватися до мирного життя після служби, створюючи навчальні проєкти та технічні школи спільно з урядом чи дилерськими мережами.