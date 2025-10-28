General Motors відмовляється від Apple CarPlay у всіх своїх автомобілях: що це означає насправді

Коли компанія вперше оголосила про відмову від CarPlay у своїх електрокарах, вона пояснила це “питаннями безпеки” та “зручності використання”. У свіжому інтерв’ю подкасту The Verge генеральна директорка Мері Барра заявила, що користувачі нібито скаржилися на незручність роботи CarPlay: “Ми отримували багато відгуків про те, що перемикання між системами було незграбним і могло відволікати водіїв”.

Однак для більшості споживачів така аргументація виглядає слабкою. Якщо інтерфейс працює погано — логічніше його вдосконалити, а не повністю прибрати. Тим паче, що саме CarPlay й Android Auto дозволяють власникам авто використовувати улюблені програми, карти та сервіси без зайвих підписок чи акаунтів.

Бізнес-модель замість вибору

GM фактично прагне замкнути користувача у власній цифровій екосистемі. Компанія планує розвивати платні сервіси — від навігації до потокових даних і функцій, які раніше були безкоштовними. Як зазначають аналітики, це типовий бізнес-хід: обмежити свободу користувачів, щоб потім продавати доступ до того, що колись було стандартом. “Йдеться не про безпеку — йдеться про контроль”, — наголошують експерти ринку.

Автори Motor1 провели власний експеримент: на iPhone 14 без SIM-картки CarPlay продовжував працювати без доступу до Інтернету чи облікового запису Apple ID. Карти коректно показували маршрут і дорожні дані, навіть коли зв’язок зник. Це підтверджує, що система не потребує постійного підключення чи сторонніх підписок — на відміну від того, що пропонує GM.

Чому це важливо

Відмова від CarPlay й Android Auto означає не лише втрату зручності. GM зможе монетизувати з’єднання, навігацію, OTA-оновлення, а також блокувати модифікації на вторинному ринку. Таким чином, замість відкритої інтеграції з Apple чи Google, автовиробник фактично прагне створити власну “замкнену систему”, де кожна функція потенційно стане підпискою.

Ford обрав протилежний шлях

На відміну від GM, Ford офіційно заявив, що не планує відмовлятися від CarPlay та Android Auto. “Ми не вважаємо, що маємо заробляти на клієнтах, обмежуючи їхній вибір”, — сказав генеральний директор Ford Джим Фарлі. Ford уже поєднує CarPlay з безпілотною системою BlueCruise, доводячи, що інтеграція смартфона та власної екосистеми можлива без конфлікту.

Позиція GM

У відповідь на критику GM заявила, що існуючі автомобілі з бензиновими двигунами поки що залишаться з підтримкою CarPlay та Android Auto “у найближчому майбутньому”. “Ми цінуємо нашу співпрацю з Apple та Google і залишаємося зосередженими на досвіді, який подобається клієнтам”, — йдеться в офіційній заяві. Втім, очевидно, що у майбутніх моделях GM робитиме ставку лише на власну операційну систему та платні сервіси.